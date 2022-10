Delegação do 'Liceu' visitou Parlamento Europeu em Bruxelas

Entre os dias 27 e 29 de Setembro, um grupo constituído por oito alunas e duas professoras da Escola Secundária Jaime Moniz visitaram o Parlamento Europeu, em Bruxelas.

Esta visita decorreu da participação na segunda edição do concurso Europe Calling, uma iniciativa do gabinete da eurodeputada Sara Cerdas, no qual o grupo do também conhecido 'Liceu' Jaime Moniz se sagrou um dos dois vencedores.

Durante a visita, o grupo teve a oportunidade de conhecer o edifício do Parlamento Europeu, nomeadamente o Hemiciclo, que é o coração da democracia europeia, onde os deputados ao Parlamento Europeu se juntam em sessões plenárias e onde têm lugar os maiores e mais importantes debates.

É, também, o palco de muitas votações históricas que afetam a vida e o dia-a-dia dos cidadãos da União Europeia. Graças ao guia especializado que os acompanhou, os visitantes obtiveram informações sobre as competências e funções daquele organismo. Puderam, também, absorver a excitante atmosfera daquele que é o maior parlamento transnacional do mundo.

A eurodeputada Sara Cerdas esclareceu os visitantes acerca do papel que aí desempenha, bem como dos dossiês em que está envolvida, juntamente com os membros do seu gabinete.

As alunas participantes consideraram a experiência muito positiva e enriquecedora, quer a nível cultural, quer pessoal.