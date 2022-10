Inscrições para a 'ADN RACE Ponta do Sol' terminam no Domingo

A 'ADN RACE Ponta do So'l vai realizar-se no próximo dia 6 de Novembro e é a 1ª prova do campeonato regional de trail 2022/2023 da Associação Atletismo da Região Autónoma da Madeira, sendo organizado pela ADN Ponta do Sol.

O evento vai contar com 2 provas: o trail curto e o trail longo.

O Trail Longo vai ter uma extensão de 32km, com 1.800 metros de desnível positivo. Neste percurso a partida será feita às 8 horas na promenade da Madalena do mar, subindo depois até ao Paul da Serra e terminando na meta no Centro Cultural John dos Passos.

O Trail Curto terá uma extensão de 13km e um desnível de 800 metros positivo. A sua partida será às 10 horas na promenade da Madalena do Mar, subindo até à levada nova dos Canhas e regressando até a meta no Centro Cultural John dos Passos

As inscrições para esta prova encontram-se abertas até ao próximo dia 9 de Outubro, Domingo, e podem ser efectuadas através do site oficial em www.adnrace.pt