MP acusa 14 jovens de vários roubos violentos na via pública

O Ministério Público (MP) deduziu acusação contra um grupo de jovens suspeitos da prática de vários roubos com violência na via pública nas cidades do Porto e Vila Nova de Gaia, informou hoje a Procuradoria-Geral Regional do Porto (PGRP).

Numa nota publicada na página da Internet, a PGRP refere que, por despacho proferido no dia 06 de outubro de 2022, o MP acusou 14 arguidos, com idades entre os 17 e 27 anos, por diversos crimes de roubo e outros.

Os factos criminosos ocorreram entre fevereiro e junho de 2022, quando os arguidos foram detidos.

O MP considerou indiciado que os jovens, organizando-se em grupos de número variável, abordaram diversas vítimas na rua, em várias zonas das cidades do Porto e de Vila Nova de Gaia, e, "sob a ameaça de facas ou recorrendo a violência física ou emocional, subtraíram-lhes os bens que detinham, nomeadamente telemóveis, equipamentos eletrónicos, vestuário e dinheiro".

Ainda de acordo com a investigação, os suspeitos forçavam as vítimas a dirigirem-se a caixas ATM para efetuar levantamentos.

Com esta atuação, os arguidos ter-se-ão conseguido apropriar de 2.866 euros, valor que o MP requereu que fosse declarado a favor do Estado, sem prejuízo dos direitos das vítimas, assim como os instrumentos apreendidos e usados no cometimento dos factos.

O principal arguido está acusado da prática de 10 crimes de roubo, três crimes de ofensa à integridade física qualifica e um abuso de cartão de garantia ou de cartão, dispositivo ou dados de pagamento.

A um segundo arguido foram imputados quatro crimes de roubo agravado e três crimes de ofensa à integridade física qualifica, a um terceiro arguido, três crimes de roubo agravado e três crimes de ofensa à integridade física qualifica e a um quarto arguido três crimes de roubo agravado.

Outros sete arguidos estão acusados de dois crimes de roubo agravado e os restantes três respondem por um crime de roubo agravado.

Três dos arguidos encontram-se sujeitos à medida de coação de permanência na habitação com vigilância eletrónica.