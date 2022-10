Governo instalará mais 14 salas do futuro

Miguel Albuquerque anunciou esta manhã, durante uma visita que efectuou à “sala do futuro” da escola básica e secundária da Ponta do Sol, que ao abrigo do Plano de Recuperação e Resiliência, que até final do ano, “mais 14 salas” de outros tantos estabelecimento de ensino vão receber equipamentos tecnológicos para dotar estes espaços de outras ferramentas que permitam oferecer outras oportunidades aos alunos.

“Será um passo importante para aperfeiçoar o nosso ensino e dotar os nossos alunos de outra intervenção”, afirmou logo após se inteirar do investimento.

Com Jorge Carvalho a seu lado, explicou que será dada formação aos professores em parceira com a ARDITTI.