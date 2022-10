Mapa de Arquitectura “é especial por várias razões”

O primeiro Mapa de Arquitectura da Madeira, uma iniciativa da Secção Regional da Ordem dos Arquitectos (OA), foi ontem apresentado numa cerimónia que teve lugar no Museu de Fotografia da Madeira – Atelier Vicente’s.

De acordo com uma nota de imprensa da Secretaria Regional de Turismo e Cultura, "trata-se de uma espécie de roteiro onde cabem, neste primeiro caso, 22 obras do madeirense Rui Goes Ferreira, que foi criado por Madalena Vidigal, também arquitecta e neta desse grande nome da Arquitectura Moderna na Região".

Segundo a mesma nota, o secretário regional de Turismo e Cultura, Eduardo Jesus, que esteve presente no evento, começou por enaltecer as várias iniciativas que a Secção Regional da Madeira da OA tem vindo a desenvolver, como este mapa, mas também como o prémio que será entregue amanhã e que resulta de uma parceria com a Secretaria Regional, actividades que “ajudam a dar dimensão à importância da arquitectura na nossa sociedade”.

A nota acrescenta que Eduardo Jesus enalteceu o trabalho ontem apresentado por Madalena Vidigal, afirmando que este mapa pioneiro na Região “é especial por várias razões”.

Primeiro porque há aqui a necessidade de pararmos no tempo e nos abstrairmos da velocidade diária em que vivemos e dos projetos em que nos envolvemos, no processo de criação, e de olhar para trás". Eduardo Jesus

Nesse convite que é feito, a autora deste mapa dá-nos esta oportunidade de parar e reflectir sobre um legado que nos foi deixado por um arquiteto de importância maior na Região e que através das suas obras convoca-nos para uma reflexão". Eduardo Jesus

Refere ainda que o mapa sobre o trabalho de Rui Goes Ferreira é, segundo o governante, também uma “chamada de atenção saudável e salutar que merece respeito, traz algo de novo e que se apresenta como um convite irrecusável à procura destas obras e de encontrar nestas obras uma leitura, uma narrativa que caracterizou a intervenção” do arquitecto que é também avô de Madalena Vidigal.

Sobre esta ligação familiar, acrescenta a nota, o secretário admite que à partida podia não facilitar este projecto, mas refere que “Madalena encontrou uma forma bastante peculiar de saber interpretar essa ligação e a forma criteriosa e honesta como olha para esse legado é também motivo de enaltecimento” e “faz recair sobre nós a responsabilidade da preservação e da intervenção sobre a qual se fez escola e referência”.

A OA tem já em curso o próximo mapa de arquitcetura, que será dedicado à obra de Chorão Ramalho.

O mapa de Rui Goes Ferreira, além da versão em papel, pode ser consultado em www.mapadearquitetura-madeira.com .