Exposição 'Telhados de Vidro' apresentada na Quinta Magnólia e no Leroy Merlin

No passado mês de Junho decorreu, no âmbito da Semana Regional das Artes, a exposição de expressão plástica 'Telhados de Vidro', na Avenida Arriagada.

Este projeto artístico de intervenção pública, organizado pela Secretaria Regional de Educação, Ciência e Tecnologia e operacionalizado pela Direção de Serviços de Educação Artística, da Direção Regional de Educação, tem como objectivo apresentar o trabalho que é realizado nas escolas na área da expressão plástica, na actividade de enriquecimento curricular.

Na 22.ª edição, foram apresentados os trabalhos de 71 escolas do 1.º ciclo do Ensino Básico, 18 escolas dos 2.º e 3.º ciclos e Ensino Secundário, 9 Centros de Actividades e Capacitação para a Inclusão (CACI) e 1 Escola Profissional, estando, no total, envolvidos cerca de 2.700 alunos.

O desafio lançado às escolas permitiu a abordagem de diferentes aspectos da história da arte e exploração de distintas técnicas e materiais, potenciando o desenvolvimento de competências artísticas nos nossos alunos. As placas onduladas que simulam os telhados foram trabalhadas com base nas cores do arco-íris pelos alunos do 1.º ciclo, enquanto os painéis de madeira, em formato de janela gótica, que pretendem retratar os vitrais, foram concretizados por alunos do 2.º e 3.º ciclos e ensino secundário, no âmbito da Modalidade Artística de Artes Plásticas.

Devido às suas particularidades, esta iniciativa tem um especial impacto no espaço público e na formação de uma sociedade capaz de apreciar arte. Consciente deste impacto e no âmbito da sua intervenção social, a concretização deste projecto foi possível com o apoio atribuído pela empresa Leroy Merlin, que cedeu as telhas onde as escolas puderam realizar a sua intervenção plástica.

Como agradecimento, foram oferecidas 4 telhas, construídas/pintadas com aspetos culturais da ilha da Madeira. Estes, podem ser vistos no espaço comercial desta empresa, no Funchal. Na cerimónia de entrega dos trabalhos estiveram o Director Regional de Educação, Marco Gomes, a Directora de Serviços de Educação Artística, Natalina Santos, o Gestor de Mundo Leroy Merlin Funchal, Eugénio Celestino e pelo Animador de Comunidades Leroy Merlin Funchal, Emanuel Gonçalves.

Ainda no âmbito desta iniciativa, os trabalhos das escolas foram expostos na Quinta Magnólia, numa instalação artística que esteve patente naquele espaço durante o 'Madeira Art Fes't, que aconteceu nos dias 23 e 24 de Setembro. A pedido da organização do evento, foi apresentada uma réplica da exposição regional, num formato diferente, que conta com a participação de 40 trabalhos escolas do 1.º ciclo do ensino básico e 10 trabalhos de escolas dos 2.º e 3.º ciclos e ensino secundário. Um palco diferente do habitual para os trabalhos dos alunos, que enriquecem o evento e o espaço.