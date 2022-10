Veja algumas imagens captadas na Madeira nos Europeus de fotografia e vídeo subaquáticos

Os Campeonatos Europeus de fotografia e vídeo subaquáticos, que decorreram ao longo desta última semana na Madeira, permitiram captar imagens marcantes, que valeram alguns dos títulos de campeão da Europa, entre os cerca de 100 elementos que estiveram em competição, em representação de 13 países.

O evento foi organizado pela Federação Portuguesa de Actividades Subaquáticas e pela Associação de Natação da Madeira, sob a égide da Confederação Mundial de Actividades Subaquáticas.

Contou com o apoio da Secretaria Regional de Mar e Pescas, da Associação de Promoção da Madeira, do Instituto Português do Desporto e Juventude e das autarquias do Funchal, Santa Cruz, Machico e Câmara Lobos.