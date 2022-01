JPP repudia anúncio de "medidas desconexas"

O JPP repudia o anúncio de "medidas desconexas", hoje pelo Governo Regional, considerando este um "claro aproveitamento do calendário eleitoral, um dia após as eleições para a Assembleia da República".

"O Governo Regional deixa passar a ida às urnas para dar uma nova 'machadada' na economia regional, principalmente no setor de da hotelaria, restauração e similares, afetando, também, ginásios, recintos desportivos, atividades culturais e sociais", refere o líder parlamentar do JPP, Élvio Sousa, em comunicado.

Numa atitude cada vez mais prepotente e autoritária decide o executivo de Pedro Ramos colocar novas restrições à circulação dos cidadãos, criando uma obrigatoriedade indirecta à vacinação, com penalização directa a todos aqueles que ainda não estão em condições de obter o esquema vacinal completo". Élvio Sousa

O líder parlamentar do JPP diz que "não podemos aceitar também, que se reforce a obrigatoriedade de vacinação para crianças a partir dos 5 anos, com o recurso à penalização financeira, com o pagamento de teste antigénio, a ser suportado pelas famílias madeirenses".

É igualmente inaceitável para Élvio Sousa "que, numa altura de recuperação do sector de hotelaria, restauração e similares onde, diariamente foram propagandeados apoios empresariais, seja orquestrado um ataque directo à sustentabilidade destas empresas, sem qualquer fundamento técnico-científico conhecido destas medidas sanitárias anunciadas, como facilmente poderá ser comprovado por entidades internacionais de saúde".

Não pode de igual forma "aceitar a falta de esclarecimento sobre onde serão efectuados os testes para os passageiros que não tenham vacinação completa, sejam eles turistas ou residentes".

"Sendo eliminado o posto de testagem do aeroporto entende-se que os passageiros que não sejam portadores de teste verão a entrada na Região 'barrada' sendo urgente o devido esclarecimento desta situação por parte das entidades regionais competentes", concluiu.