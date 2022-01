Céu muito nublado, aguaceiros, trovoada e vento forte nas previsões desta segunda-feira na Madeira

O Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) prevê para hoje céu com períodos de muita nebulosidade e aguaceiros pouco frequentes, que podem ser localmente intensos

e acompanhados de trovoadas em especial até meio da manhã.

O aspecto acinzentado deverá ser agravado pela bruma, associada à suspensão de poeiras na atmosfera.

O vento será moderado a forte (25 a 40 km/h) do quadrante Leste, soprando forte (40 a 50 km/h) nas zonas montanhosas, e por vezes com rajadas até 70 km/h.

Está prevista uma pequena subida da temperatura mínima, que será de 16 graus. A máxima será de 22 graus.

Na costa Norte as ondas serão de Nordeste com 1,5 a 2 metros. Na costa Sul as ondas serão de Sueste com 1 a 1,5 metros.

A temperatura da água do mar será de 18/19 graus.