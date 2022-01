JPP considera “louvável” diminuição da abstenção

O partido Juntos Pelo Povo (JPP) considera “louvável” os números da abstenção apontados pelas várias projecções nacionais.

Ao DIÁRIO, Miguel Ganança, o número três da lista apresentada pelo partido no círculo eleitoral da Madeira, referiu que na Madeira a participação também parece “favorável”, a julgar pela observação junto das mesas de voto.

“Estamos a falar ainda num quadro de projecções, é ligeiramente inferior à de 2019, o que num quadro de pandemia é louvável. Não é, efectivamente o ideal, mas é louvável que as pessoas tenham saído e tenham exercido o seu direito de voto”, adiantou o candidato.

Por enquanto, com as previsões quanto a resultados sejam animadoras, Miguel Ganança mostra-se confiante. “Acreditamos que é possível, neste momento, fazermos história na Madeira, e colocarmos um deputado na Assembleia da República”, condição essencial para que o partido possa defender de forma mais abrangente os interesses dos madeirenses junto do poder central.

A ser assim, Élvio Sousa, o cabeça-de-lista pelo círculo da Madeira, será o primeiro deputado do JPP no parlamento nacional.

Para já, é certa a vitória do JPP na freguesia de Santo António da Serra (Santa Cruz), com 39,71% dos votos.