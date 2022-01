Carlos Pereira assume que "poucos acreditaram, mesmo no PS"

"Obrigado Madeira (também é um dia histórico para o PS-M)". Assim começa o deputado socialista Carlos Pereira, reeleito para novo mandato na Assembleia da República, após a candidatura que encabeçou conseguir repetir os três deputados eleitos, os mesmos do PSD desta feita coligados com CDS.

Num post na sua página pessoal no Facebook, Carlos Pereira refere que "pela primeira vez na história do PS-M a Assembleia da República tem 3 deputados eleitos pelo PS em duas eleições legislativas nacionais consecutivas, 2019 e 2022". E acrescenta, puxando dos galões, que tem "honra e orgulho de ter sido cabeça de lista nessas duas vezes e de ter definido o modo, o tom e o conteúdo."

Explicando que "esta eleição foi particularmente difícil com o PS-M em (percepção) queda com derrota nas autárquicas, com um líder demissionário, com tudo o que isso significa, e tendo como adversário uma coligação dos dois partidos do governo regional com objectivo claro de retirar um deputado ao PS-M", recorda o também ex-líder regional.

Continuando, Pereira diz: "Mesmo assim não hesitei em propor, mais uma vez, (é a terceira dado que em 2015, também como cabeça de lista, passamos de um para dois deputados, logo a seguir de uma derrota - a maior de sempre- nas legislativas regionais) centrar a campanha no cabeça de lista, confiante no trabalho feito e assumindo o objectivo de manter os 3 deputados."

Aquele que agora é uma das principais figuras regionais do PS, não esquece que "poucos acreditaram" nessa estratégia. "Mesmo no PS! Mas passo a passo construímos um compromisso com o eleitorado baseado na confiança do trabalho feito e no conhecimento que as pessoas têm do meu percurso".

E, assim, "os resultados falam por si: foi possível segurar o eleitorado e impedir a erosão do PS-M para poder assumir um projecto alternativo com o mínimo de sensatez. Agora é preciso trabalhar e definir o trajecto futuro sem hesitações compreendendo as expectativas dos madeirenses e com a humildade de escolher quem pode fazer melhor para assegurar uma alternativa mas também como percorrer esse caminho", alerta.

O post público, colocado nesta manhã de rescaldo eleitoral, já está a ter várias reações e comentários.