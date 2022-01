Coligação vence mas não convence é o tema em destaque do DIÁRIO desta segunda-feira após as eleições de ontem à noite. ‘Madeira Primeiro’ vence as eleições com mais de 10 mil votos do que o PS, mas não consegue eleger o quarto deputado. Resultados alcançados nas Legislativas retiravam maioria PSD/CDS no parlamento madeirense. Chega teria um grupo parlamentar.

Costa absoluto promete diálogo é outro dos assuntos em destaque do nosso matutino. Primero-ministro consegue segunda maioria da história do PS e remete parceiros da ‘geringonça’ para resultados medíocres. Para ler entre as páginas 2 e 27.

Isto e muito mais para ler na edição impressa do DIÁRIO desta segunda-feira. Boa leitura.