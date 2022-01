JPP devolve críticas à coligação 'Cumprir Santa Cruz'

O JPP acusa a coligação 'Cumprir Santa Cruz' de "falta de vergonha" e "mentira" a propósito da concretização de uma esquadra de polícia no Caniço.

"Talvez animados pelo acto eleitoral do próximo domingo, resolveram activar o velho casamento entre a falta de vergonha e a mentira para, mais uma vez, iludir e enganar", refere o partido de Filipe Sousa, que esclarece que "a Câmara de Santa Cruz já disponibilizou terreno e espaço para instalar a PSP no Caniço (no edifício da antiga junta de freguesia e na Loja do Munícipe)". E reforçam, salientando que a cedência era "a título gracioso", por reconhecerem "a importância da referida esquadra".

Perante estes argumentos, o JPP considera "falsa" a acusação da coligação PSD/ CDS, "esses sim com culpas no cartório por nunca a dita esquadra se ter concretizado. Recorde-se, a propósito, que as esquadras de polícia são competência da República. E, sendo competência da República., só podem as autarquias fazer o que está ao seu alcance, ou seja sensibilizar e, no nosso caso, até disponibilizar espaços e terrenos", apontam.

Quem nunca fez nada foi precisamente o PSD, o CDS e também o PS, únicos partidos que estiveram até agora na Assembleia da República e nos Governos da República. Por isso, é preciso não ter vergonha na cara ou então julgar que as pessoas não são inteligentes para virem culpar uma autarquia pela inexistência de uma esquadra, principalmente quando, neste caso, até foi esta autarquia a lutar por essa mesma esquadra, apresentando soluções concretas. JPP

"Enquanto isso, PSD, CDS e PS aqueciam as cadeiras na Assembleia e no Governo da Republica, onde a dita esquadra poderia ter sido resolvida, acordando só agora do seu longo sono pelo barulho da campanha", destaca o JPP, concluindo que os elementos da oposição "Já vieram tarde".