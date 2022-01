"Dia triste para a Democracia em Portugal"

Com uma imagem do símbolo do CDS-PP a preto e branco o presidente dos democratas-cristão da Madeira, José Manuel Rodrigues, publicou esta manhã um post na sua página na rede social Facebook, no qual começa por dizer que "hoje é um dia triste para mim e para a Democracia em Portugal".

Dado que o "CDS, partido fundador do nosso regime, perdeu a representação na Assembleia da República", após o escrutínio eleitoral de ontem, o dirigente partidário, que também é presidente da Assembleia Legislativa da Madeira, conclui que "ficam os valores e os princípios da Democracia Cristã pelos quais continuarei a pugnar".

E termina com um "a luta continua" e um desejo de "boa semana", num texto já com várias reacções.