Retirada de caixas multibanco na Camacha gera descontentamento

As caixas multibanco que estavam localizadas junto ao Largo da Achada, na Camacha, foram retiradas “sem qualquer aviso”, na última semana, o que deixou a população revoltada. A situação aconteceu após o encerramento do banco ‘Santander Totta’ e já motivou várias queixas, visto que os residentes têm agora de se deslocar ao Centro Comercial Camacha Shopping ou ao ‘Millennium’ para levantar dinheiro.

“Depois de retirarem a caixa multibando junto ao antigo Café Relógio, ficamos agora sem estas duas. É uma vergonha o que estão a fazer às pessoas da freguesia. Fecham tudo e não têm consideração por ninguém”, lamentou um morador indignado, pedindo uma intervenção por parte da Junta de Freguesia.

Contactado pelo DIÁRIO, o presidente da Junta de Freguesia da Camacha admitiu que a população está descontente com esta situação que considera “preocupante”. No entanto, Pedro Fernandes explicou que a Junta está a tentar arranjar uma solução. “Tudo faremos para no mais curto espaço de tempo repor estas caixas multibanco na Camacha”, garantiu.