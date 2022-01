Bruma deverá atingir a Madeira até terça-feira

Até a próxima terça-feira a Madeira deverá continuar ‘escura’, com alguma neblina. A garantia foi dada ao DIÁRIO por Victor Prior, delegado regional do IPMA na Madeira, que explicou que esta bruma é proveniente do Norte de África, sendo as poeiras trazidas para a Região pelo vento de leste.

“Os valores da humidade relativa do ar são bastante baixos- 40% no Funchal, 30% no Lugar de Baixo, 20% na Quinta Grande – o que corresponde a uma situação de leste”, adiantou o meteorologista, referindo que a temperatura deverá subir amanhã para os 22°C.

Victor Prior recordou ainda que este não é um fenómeno novo, lembrando que de vez em quando a Madeira é influenciada por este tipo de bruma proveniente do Norte de África.