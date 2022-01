Homem agredido à cabeçada no Funchal

Um homem com idade compreendida entre os 40 e os 50 anos foi esta manhã agredido no parque de estacionamento do Almirante Reis, no Funchal.

Após uma discussão, que terá começado no exterior quando ambos atravessavam o parque de estacionamento para alcançar a Rua D. Carlos I, a vítima foi agredida à cabeçada e sofreu um corte na zona do nariz, ficando prostrada no chão.

O socorro foi prestado por uma equipa dos Bombeiros Sapadores do Funchal, que asseguraram o seu transporte para o Hospital Dr. Nélio Mendonça.

A Polícia de Segurança Pública esteve no local e tomou conta da ocorrência.