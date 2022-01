JPP escorregou no preço da banana

O cabeça-de-lista do Juntos Pelo Povo, Élvio Sousa, foi a Câmara de Lobos no passado sábado e garantiu que após ouvir vários agricultores da Região, importava retomar um assunto já há muito levantado pelo JPP relacionado com o preço da banana pago ao bananicultor.

Na ocasião criticou a GESBA e sentenciou: “Os preços da banana não são actualizados há mais de 20 anos".

Confrontamos a empresa que gere o sector com esta declaração, obtendo um documento com dados que comprovam o aumento do preço médio da banana pago aos agricultores, desde que a GESBA entrou em funcionamento, em 2009.

Mesmo que ligeiro, nos últimos 12 anos, o aumento é efectivo e inegável, situando nos 16%, assegura a empresa.

Contudo, contabilizando todas as ajudas nem sempre tidas em conta, e que envolvem ajudas à produção e seguros, o preço médio é de quase 0,80€/kg. Em 2009 era de 0,63€/kg.

A GESBA garante ainda que o escoamento da banana é integralmente garantido. "Ninguém fica com banana no terreno, como acontecia no passado, independentemente da altura/época em que as produções acontecem, apesar da concorrência que vem de muitos lados, sobretudo da América Latina", refere a empresa.

Para a GESBA, os dados apresentados desmentem a postura de JPP. mas também do PS, que "andam sempre a tentar vender outra realidade".