Pandemia recua 6,8% na última semana na Madeira

A pandemia de infecções por SARS-CoV-2 na Madeira registou um decréscimo de 6,8% durante a última semana, de 23 a 29 de Janeiro. Foi a segunda semana consecutiva de crescimento negativo, tendo essa tendência sido acentuada, uma vez que na anterior, de 16 a 22 de Janeiro, a evolução foi de -0,7%.

Este é um dos dados que vêm confirmar o que o DIÁRIO noticiou na última terça-feira, que o pico da actual onda pandémica na Madeira, a segunda, havia sido atingido na semana precedente, a de 16 a 22 deste mês.

Outro elemento que confirma o decréscimo da pandemia é dado pela média diária de novos casos de Covid-19. Na última semana, a média foi de 1.053 novos casos diários e na anterior 1.727. Na que a precedeu, de 9 a 15 de Janeiro, fora de 1.826 novos casos diários.

Este andamento teve, naturalmente, reflexo na taxa de incidência (número de novas infecções por 100 mil habitante) a 7 e a 14 dias. Ambas estão em queda acentuada, ainda que apresentem números merecedores de atenção cuidada. Ontem, a incidência a sete dias era de 2.828 e a 14 dias de 7.099. No início da semana anterior, domingo dia 23 de Janeiro, a taxa a sete dias era quase o dobro da registada ontem, ao alcançar 4.586 novos casos. A 14 dias, o cenário era mais preocupante com 9.756.

No entanto, as duas haviam atingindo máximos durante a semana anterior e, no domingo, já haviam iniciado a queda. O máximo a sete dias foi alcançado no dia 18 de Janeiro, com 5.473. A mesma taxa a 14 dias registou o pico no dia 20, com 9.996 casos por 100 mil habitantes.

Com tendência decrescente está, igualmente o número de casos activos. Ontem situou-se em 7.485, depois de o número de máximo de pessoas nessa situação ter sido alcançado no dia 18 de Janeiro, com 14.494 casos.

Número de mortos iguala Dezembro e Novembro

Até ontem e durante o mês de Janeiro, a Madeira registou 28 mortes de doentes que tinham Covid-19. Foi exactamente o mesmo número que os registados em cada um dos meses de Dezembro de Novembro.

Em Janeiro, morreram 18 homens, com idade média de 79 anos, e 9 mulheres com idade média de 83,4 anos.

Em Dezembro, houve 17 mortes de homens, com uma média de idades de 78,5 anos, e 11 mulheres, com uma média de idades de 76,9 anos.

Em Novembro, morreram 14 homens, com uma média etária de 72,8 anos, e 14 mulheres, com uma média de 79,1 anos.

No conjunto dos três meses, morreram 49 homens, com uma idade média de 77 anos, e 35 mulheres, com uma média etária de 79,7 anos. A pessoas mais nova a morrer tinha 44 anos. Tratou-se de um homem, que morreu no dia 12 de Dezembro. A mais idosa tinha 97 anos. Foi uma mulher que faleceu no dia 26 de Janeiro.

Ao meio-dia de hoje, Pedro Ramos faz um balanço oficial da pandemia na Região. O Secretário Regional da Saúde vai, igualmente, anunciar alterações na forma como a Região lida com a pandemia, sendo uma das medidas de maior impacto o fim da testagem massiva semanal.

No período entre o Natal e a terceira semana de Janeiro, a Região gastou, em média, um valor diário superior a 300 mil euros com a testagem.