O concelho de Santana foi fustigado, ao início da noite de hoje, sábado, fustigado por episódio de chuva forte muito localizada, tendo a estação meteorológica de Santana – rede do IPMA - registado entre as 19 e as 20 horas 34,8 litros por metro quadrado (mm), valor correspondente ao parâmetro de aviso laranja – acima de 40 mm/1h já corresponde a aviso vermelho.

No mesmo concelho, a estação meteorológica na Ponta de São Jorge também registou quantidade muito significativa no mesmo intervalo horário (25,9 mm/1h).

Nas restantes localidades dotadas de estações meteorológicas do IPMA – 20 na Madeira e 1 em Porto Santo –, até às 20 horas, não houve registo de precipitação. Nem mesmo nos concelhos limítrofes de Santana, nomeadamente nas estações meteorológicas de São Vicente, do Caniçal/Ponta de São Lourenço e do Pico do Areeiro.