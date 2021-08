Relatório projecta mais chuvas fortes a par do aquecimento global em África

A frequência e intensidade das chuvas fortes poderá aumentar na maior parte do continente africano, com o aquecimento global adicional, segundo um novo relatório divulgado hoje pelo Painel Intergovernamental sobre Alterações Climáticas (IPCC) das Nações Unidas.

As temperaturas médias e os extremos quentes ultrapassaram a variabilidade natural em relação ao período 1850-1900, em todas as regiões terrestres de África.

A taxa de aumento da temperatura superficial tem sido geralmente mais rápida em África do que a média global, sendo as alterações climáticas induzidas pelo homem o fator dominante.

Os aumentos observados nos extremos de temperatura (incluindo ondas de calor) e as diminuições nos extremos de temperatura (incluindo ondas de frio) são projetados para continuar ao longo do século XXI, com o aquecimento global adicional.

As ondas de calor marinhas tornaram-se mais frequentes desde o século XX e estão projetadas para aumentar em toda a África.

O nível do mar relativo subiu a um ritmo mais rápido do que a média global do nível do mar em África nas últimas três décadas e é provável que a subida relativa do nível do mar continue em África, contribuindo para a erosão costeira e ao longo da maioria das costas arenosas.