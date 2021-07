CDU denuncia atentado contra ambiente e saúde pública em Câmara de Lobos

A CDU esteve hoje numa jornada de contactos com a população do sítio do Garachico e da Nogueira, em Câmara de Lobos, para denunciar o atentado contra o ambiente e a saúde pública provocado pela descarga de esgotos nas zonas altas de Câmara de Lobos.

Marco Fernandes, candidato da CDU à presidência da Câmara Municipal de Câmara de Lobos, referiu que “a reivindicação pelo acesso à rede pública de saneamento básico nesta zona é antiga e nunca foi atendida pelo executivo autárquico do PSD, aliás é um problema transversal em várias zonas do concelho".

"Este problema é sentido no dia-a-dia da população que, constantemente, tem de conviver com as consequências da falta deste direito básico, os maus-cheiros que resultam destas descargas são absolutamente nauseabundos e têm um impacto muito negativo na saúde todos os que aqui habitam", afirmou.

No seu entender, este "é um atentado à saúde pública e ao ambiente, não só porque estas descargas acabam por contaminar os lençóis de água e consequentemente a água de rega, mas havendo descargas nas ribeiras, chegarão certamente ao mar".

"Como podemos perceber é um problema que tem consequências a vários níveis, não só por não dar à população acesso a um direito básico, ser um atentado à saúde da população e ao ambiente, mas, porque também deixa marcas negativas no turismo de natureza, é impossível fazer-se a Levada do Norte, sem que seja notado o intenso cheiro das descargas a céu aberto", afirmou, concluindo que "é urgente que se resolva este grave problema no concelho".