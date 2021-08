Célia Pessegueiro 'usa' teleférico nos Canhas para complementar oferta turística

Depois de vários anos apenas a transportar carga e a servir os agricultores, o teleférico dos Canhas passará também a ser disponibilizado para o transporte de pessoas, tendo como objectivo rentabilizar este equipamento e torná-lo um complemento à oferta turística daquela freguesia.

Célia Pessegueiro, presidente da Câmara Municipal da Ponta do Sol e candidata do PS a um novo mandato à frente da autarquia, disse que foi realizado um investimento de cerca de 40 mil euros para garantir a certificação do teleférico para o transporte de pessoas, algo que espera poder vir a acontecer já durante o mês de Setembro.

Em conferência de imprensa realizada esta manhã, a recandidata à presidência da autarquia ponta-solense lembrou que este teleférico, que liga o sítio do Outeiro à zona dos Anjos, foi construído em 2004, mas esteve muitos anos sem qualquer uso, tendo posteriormente sido colocado ao serviço dos agricultores, mas sempre sem um plano de manutenção regular e sem os testes necessários.

Tal como explicou, a falta das certificações exigidas para o transporte de pessoas estava a causar um constrangimento aos agricultores, pois têm de colocar a carga no teleférico e subir a pé, numa zona bastante inclinada e essencialmente marcada pela produção de banana.

Graças ao investimento camarário, existe já um plano de segurança e resgate, faltando apenas a realização de um simulacro e testes ao cabo. Célia Pessegueiro propõe-se, agora, a rentabilizar o investimento, abrindo o teleférico ao transporte de turistas que percorrem as veredas da zona, considerando que, desta forma, poderão observar a produção agrícola e desfrutar da paisagem e das vistas que este meio de transporte oferece.

Neste sentido, futuramente, a autarca pretende dotar as imediações do teleférico de todas as condições exigíveis, com a criação de lugares de estacionamento, casas de banho públicas e a limpeza e arranjos exteriores daquele espaço.

Célia Pessegueiro ressalva que os agricultores, que sempre tiveram acesso a este equipamento de forma gratuita, vão continuar a usufruir do mesmo, com um cartão especial que passarão a ter, ao passo que todas as outras pessoas “pagarão um valor que seja considerado razoável para este tipo de trajecto”.

A candidata do PS acrescenta ainda que há um grande interesse turístico por esta zona, com muita procura para instalação de alojamento local, sendo que a rentabilização do teleférico poderá contribuir para a atração de investimento privado, inclusive na área da restauração.