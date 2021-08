Rotunda da Assomada em construção

Já está em execução a rotunda da Assomada, obra que se insere no projecto de reformulação da ER 204, entre a Boa Nova e a Assomada.

Esta empreitada da responsabilidade da Secretaria Regional de Equipamentos e Infraestruturas decorre na zona da Assomada, junto à Igreja local e à escola. A solução viária preconizada é constituída pela criação de uma rotunda, sendo que a sua implantação será realizada com a redução da área disponível no parque de estacionamento.

Com esta intervenção, o trânsito será feito com maior fluidez e segurança, beneficiando o acesso às habitações, à Igreja local e ao estabelecimento de ensino que existe nas imediações. Pedro Fino

Prevêem-se ainda a construção de duas gares de paragem, uma em cada sentido, a primeira na direção do Aeroporto e a segunda na direção do Funchal. Com esta geometria, o movimento direto da ER 204, sentido Aeroporto para entrada Rua Padre Florentino de Sá não será possível, sendo necessário que os veículos contornem a rotunda para conseguirem aceder a essa rua.

A rotunda terá cinco braços, sendo que dois corresponderão à ER 204, um ao restabelecimento do acesso ao parque de estacionamento junto à Igreja da Assomada e os restantes dois a acessos locais. De referir ainda que esta rotunda é dotada de um pavimento galgável junto à ilha central que facilita o movimento de veículos de maiores dimensões.

Estima-se a entrada em serviço na primeira quinzena de setembro.