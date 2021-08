14 militares do navio patrulha infectados com Covid-19 na Madeira

14 dos militares que se encontravam a bordo do navio patrulha NRP Douro, em missão na Madeira até Outubro, estão infectados com covid-19.

O comandante da Zona Marítima da Madeira, Guerreiro Cardoso, revelou ao DIÁRIO que todos já estavam vacinados com as duas doses e que os militares estão agora em isolamento numa unidade hoteleira na Região.

Referiu ainda que um dos militares teve perda de paladar e, por este motivo, fez um teste rápido que acusou positivo. A restante guarnição realizou também o teste antigénio e foram depois feitos testes PCR, o que veio a acusar 14 testes positivos ao final do dia de ontem, num total de 26 elementos.

Os militares que testaram negativo estão em isolamento a bordo, cumprindo as orientações das autoridades de saúde.

Guerreiro Cardoso adiantou que alguns deles têm sintomas ligeiros, mas que estão a ser medicados e encontram-se bem.

Devido a esta situação o NRP Douro fica impedido de fazer missões. O Capitão do Porto do Funchal revelou que a Marinha já empenhou o navio NRP Sines, que está no continente, e que deverá viajar para a Madeira no início desta semana, onde deverá manter-se até que a situação esteja resolvida.