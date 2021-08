1.º dia fecha com empate entre Alexandre Camacho e Miguel Nunes

6 minutos e 32 segundos. Este foi o tempo de Alexandro Camacho e Miguel Nunes da 8.ª PEC do Rali Vinho Madeira.

Um empate que garante a liderança da prova a Miguel Nunes com 11,3 segundos de vantagem sobre Alexandre Camacho.

No fecho da 1.ª etapa, Miguel Nunes assumiu aos jornalistas que cometeu um erro ao sair com dois pneus suplentes na bagageira, o que foi penalizador do andamento, pois na segunda secção não conseguiu levar a melhor em qualquer classificativa. Alexandre Camacho assumiu estar a dar o '"máximo" para anular a desvantagem que foi superior a 18 segundos no final da 1.ª secção, tirando 7 segundos ao líder em 4 provas especiais.