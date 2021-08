Alexandre Camacho ganha na Boaventura e encurta distância

E vão três. A tarde tem sido de Alexandre Camacho que volta a ganhar uma classificativa, a da Boaventura, encurtando assim para 11,3 segundos a distância que o separa do lider do Rali que é Miguel Nunes.

Bruno Magalhães é o terceiro do pelotão, com mais 30,3 segundos do que o líder.

Uma classificativa com zonas muito concorridas que obrigaram a segurança da prova a encurtar barreiras.