Alexandre Camacho vence a 6.ª classificativa

Alexandre Camacho conquista a segunda classificativa consecutiva do dia ao fazer o melhor tempo no 6.º troço. Contudo, Miguel Nunes mantém-se na frente do Rali com 14,7 segundos de vantagem.

No Palheiro Ferreiro, Alexandre levou a melhor sobre Miguel Nunes, tirando 2,8 segundos, num troço marcado por algum nevoeiro mas com a Miguel Nunes a referir a necessidade de afinar 'set up' do seu Skoda.

Na geral, após 6 classificativas eis os 10 primeiros:

1.º - Miguel Nunes

2.º - Alexandre Camacho, a 14,7 segundos do líder

3.º - Bruno Magalhães, a 28,9

4.º - Jan Solans, a 35,4

5.º - Armindo Araújo, a 39,9

6º - José Pedro Fontes, a 40,3

7.º - Ricardo Teodósio, 44,8

8.º - Bernardo Sousa, a 52,4

9.º - Pedro Paixão, 1:15,7

10.º - Miguel Correia, a 1:26,7

João Silva reduz diferença para Rui J. Fernandes

João Silva, que havia concluído a 1ª secção atrás de Rui Jorge Fernandes na luta pela primazia entre os utilizadores de carros de duas rodas motrizes, está agora, quando faltam cumprir duas classificativas da 1ª etapa, a 2,4 segundos do piloto do Renault Clio R3T. Neste particular, atrás do duo da frente seguem Dinarte Baptista (Renault Clio R3), a 38,7 segundos, Roberto Canha (Peugeot 208 Rally4), a 1:14,1, e ainda João Ferreira (Citroën DS3 R3T), a 1:46.2.

Filipe Freitas está gora completamente isolado no comando do grupo RGT pois Paulo Carvalheiro, segundo, está a mais de 6 minutos, e Paulo Mendes, terceiro, a mais de 11.