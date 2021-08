Alexandre Camacho quer festejar o quarto triunfo no Vinho Madeira

Alexandre Camacho, arranca para o Rali Vinho da Madeira (RVM) com o "objectivo de tentar vencer pela quarta vez a prova", admitiu o piloto madeirense que conta com Pedro Calado como co-piloto, à assessoria de imprensa da prova, organizada pelo Club Sports Madeira

"Vamos ter adversários muito fortes, como o Miguel Nunes e o Pedro Paixão, e também poderá aparecer algum piloto continental na luta pela primeira posição. O ritmo nas provas do campeonato madeirense tem vindo a subir de evento em evento e creio que este rali irá ser muito competitivo e muito rápido, de grande qualidade. Fizemos os primeiros quilómetros com o nosso carro actual em Machico e, nesse sentido e com as indicações que recolhemos nessa participação, estivemos a trabalhar em algumas coisas que poderiam ser melhoradas pois pretendo ter tudo à minha medida”, acrescentou o piloto que estará ao volante de um Skoda Fabia R5 Evo

Com 41 anos de idade, Alexandre Camacho deu os primeiros passos nos ralis em 2001 com um Toyota Yaris.

Entre as inúmeras viaturas que 'teve nas mãos, destacam-se, na última década o Peugeot 207 S2000, Porche 993 GT3, Peugeot 208 T16, Skoda Fabia R5 e, durante o ano passado, Citroën C3 R5.

Já este ano veio a utilizou um Citroën C3 Rally2, mas agora, estará no RVM ao volante de um Skoda Fabia R5 Evo.

Do seu palmarés constam seis títulos madeirenses absolutos (2008, 2009, 2015, 2017 e 2019) assim como a conquista do FIA European Rally Trophy em 2018.

Esta época no Campeonato de Ralis Coral da Madeira, o piloto triunfou na Ribeira Brava e veio a ser segundo lugar em Machico, pelo que é actualmente o líder do campeonato regional.