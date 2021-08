Miguel Nunes quer repetir vitória no Vinho Madeira

O campeão da edição de 2020 do Rali Vinho Madeira, Miguel Nunes estabeleceu para o Rali Vinho da Madeira “o objectivo de conquistar o melhor resultado possível, com a esperança de poder repetir o triunfo de 2020".

Em declarações feitas à assessoria de imprensa da prova madeirense, o piloto não esconde que, pela frente, terá forte concorrência. "No entanto, existe muita concorrência e forte. São muitas as equipas com potencial para vencer esta prova. No campeonato de ralis da Madeira já se sente que andamos nos limites e os protagonistas dessa competição vão estar presentes. Para além dos pilotos regionais, não nos podemos esquecer que as equipas que nos visitam também vão querer dar o seu melhor. Para este rali não teremos nada de novo, apenas efectuamos pequenos acertos na base que já tínhamos antes. Nesta fase em que estamos é difícil fazer melhor”.

Miguel Nunes tem 40 anos de idade e começou nos ralis em 2005 com um Citroën C2 R2.

Em 2007 passou para o volante de um Peugeot 206 S1600 com que foi vice-campeão regional em 2008. Repetiu a classificação em 2009 já com um Peugeot 207 S2000 e com essa viatura obteve o seu primeiro título em 2010. Mudou então para um Mitsubishi Lancer Evo X e voltou a ser campeão em 2012 e 2014.

Esteve então uns anos com pouca actividade desportiva, quase sempre aos comandos de um Ford Fiesta R5. Em 2018 voltou em pleno ao 'Regional' com um Citroën DS3 R5 e depois com um Hyundai i20 R5, viatura que manteve para 2019.

Em 2020 foi novamente campeão, desta feita com um Skoda Fabia Rally2 Evo.

Esta temporada o piloto madeirense que conta com João Paulo como co-piloto venceu o Rali de Machico e foi segundo na prova inaugural, está assim na segunda posição do Campeonato de Ralis Coral da Madeira.