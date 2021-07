Licínia Soares defende criação de Bolsa de Emprego para jovens do Porto Santo

Licínia Soares, candidata a vereadora e aposta da coligação PSD/CDS para a área da Educação e Juventude, defende a criação de uma Bolsa de Emprego para os jovens porto-santenses como uma das soluções da coligação 'Acredita Porto Santo' para dinamizar a oferta de emprego na 'ilha dourada'.

Uma forma de corresponder “aos anseios e necessidades de muitos dos nossos jovens que, quando terminam a escolaridade obrigatória, sentem-se inseguros e não sabem qual o rumo a dar às suas vidas”, explica a candidata.

A candidata dá conta de que alguns desses jovens “ingressam no ensino superior, outros optam por um curso técnico e ainda existem aqueles que, irresolutos ou por falta de condições financeiras, permanecem em casa dos pais aguardando que o seu destino enverede por bons caminhos”.

Com base na sua experiência profissional, Licínia Soares afirma que “é preciso contrariar o receio e as incertezas dos jovens quanto ao futuro e à eventual condição de desemprego, assim como das suas famílias”, encontrando soluções que, simultaneamente, “assegurem a estabilidade, a felicidade e a remuneração justa a estes jovens e façam com que eles assumam, também, o seu papel ativo na sociedade e a favor do Porto Santo”.

“Cada vez mais, os jovens do Porto Santo deparam-se com poucas ofertas de emprego, optando por emigrar, de forma a obter melhores condições de vida e de trabalho e é isso que também precisamos e iremos contrariar”, reforça.

A candidata acrescenta que esta solução "permitirá integrar os jovens do Porto Santo no mercado de trabalho, de acordo com a sua formação e aptidão, a par dos incentivos municipais que serão criados e das parcerias com entidades públicas e privadas que irão ser promovidas, de modo a garantir a empregabilidade”.

Licínia Soares que, sem esquecer a vertente da formação, adianta, ainda, que “de forma a colmatar a falta de serviços na ilha do Porto Santo, será efectuado um levantamento com as necessidades emergentes e criadas as condições para que os jovens porto-santenses possam adquirir formação nestas áreas”.

“Pretende-se, ainda, promover uma maior articulação entre a saída do sistema educativo e formativo e o contacto com o mundo do trabalho, possibilitando a criação de cursos de formação remunerados, de modo a desenvolver um trabalho de qualidade e ter a formação adequada para a função que irá exercer, por exemplo, no setor do turismo”, remata.