Ribeira Brava disponibiliza 22.500 euros para apoiar comerciantes

O executivo da Câmara Municipal da Ribeira Brava reuniu esta sexta-feira, 6 de Agosto, e deliberou o desbloqueio da segunda tranche de apoio ao tecido empresarial do concelho no âmbito do plano de recuperação económica do Município.

Das 36 candidaturas submetidas, até ao momento, por pessoas colectivas e pessoas singulares a exercer a sua actividade no concelho, 29 foram aprovadas pela autarquia, tendo sido atribuídos apoios no valor de 22.500 euros. Trata-se de empresas que sofreram perdas de receitas superiores a 30% provocadas pela pandemia. As restantes sete candidaturas não atingiram a perda de receita necessária para a atribuição do apoio financeiro.

Os comerciantes poderão receber um apoio financeiro que oscila entre os 500 e os 1500 euros, dependendo das quebras de facturação. No que diz respeito aos trabalhadores independentes, o montante fixa-se nos 500 euros.

A autarquia deu ainda parecer positivo à segunda fase da empreitada de reformulação do destino final das águas residuais da Ribeira Brava que prevê o aumento do emissário da ETAR da Tabua com vista à resolução do mau cheiro que se faz sentir naquela zona e que afecta os moradores e visitantes.

O lançamento do procedimento do concurso para a referida empreitada vai melhorar as condições de descarga das águas residuais urbanas da Ribeira Brava, optimizar os objectivos de qualidade aplicáveis e garantir o nível de tratamento adequado, com a concretização de um exutor submarino a partir do actual ponto de descarga, que passará a ter uma extensão total de cerca de 252 metros.