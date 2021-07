Movimento Ribeira Brava em Primeiro entrega listas com 136 candidatos

136 candidatos compõem as listas do Movimento ‘Ribeira Brava em Primeiro’ para os vários órgãos autárquicos: Câmara Municipal, Assembleia e as quatro juntas de freguesia do concelho da Ribeira Brava nas eleições de 26 de Setembro.

Depois de formalizar esta manhã a entrega das listas no Tribunal da Ponta do Sol, o líder do RB1, citado em nota à imprensa, congratulou-se com a mobilização dos ribeira-bravenses que subscreveram em massa esta candidatura, apresentando, só para a Câmara Municipal, cerca de 2.200 assinaturas.

Ricardo Nascimento explica que o Movimento RB1 acolhe o apoio de dois partidos – PSD e CDS – mas também acolhe o apoio de muitos simpatizantes, que se têm envolvido, desde há quatro anos, no trabalho desenvolvido em prol da Ribeira Brava, assim como de outros partidos que não apoiaram o RB1 mas estão com esta equipa.

"O que interessa é que estejamos junto para fazer mais e melhor pela nossa Ribeira Brava” Ricardo Nascimento, líder do Movimento RB1

Agradeceu aos ribeira-bravenses que se disponibilizaram para rubricar a proposta do Movimento Ribeira Brava em Primeiro, e que permitiu apresentar esta candidatura, e deixou uma palavra de apreço a “todos os candidatos que aceitaram o desafio para os próximos quatros anos”.

Nascimento deixou claro que este é um movimento “criado na Ribeira Brava e para a Ribeira Brava”, cujo foco não está em “interesses políticos”, mas sim no “trabalho em prol da Ribeira Brava, por uma Ribeira Brava melhor, que esteja sempre em primeiro, que já começa a estar na moda e que continue na moda, com melhores serviços quer para quem nos visita quer para quem habita no nosso território”.