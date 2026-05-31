Pelo menos 336 detidos em França nas celebrações da vitória do PSG

Pelo menos 336 pessoas foram detidas em França, 235 das quais em Paris, onde um polícia ficou ferido devido ao lançamento de fogo-de-artifício, durante as comemorações do segundo título da Liga dos Campeões do PSG.

Os dados foram divulgados pelas autoridades locais, num novo balanço provisório. O balanço anterior, divulgado pelas 23:00 de sábado dava conta de 71 detenções.

A polícia estima que se tenham reunido no sábado à noite cerca de 20 mil adeptos nos Campos Elísios para assistirem à final da Liga dos Campeões entre o Paris Saint-Germain (PSG) e o Arsenal Football Club, de Inglaterra.

No ano passado, quando o PSG conquistou o seu primeiro título da Liga dos Campeões, duas pessoas morreram e quase 200 ficaram feridas em vários pontos de França, incluindo um polícia que ficou em coma.

Na altura, 500 pessoas foram detidas só em Paris.

Para evitar episódios como os do ano passado, as autoridades francesas implementaram este ano um dispositivo de segurança reforçado, tendo sido mobilizados em todo o país 22.000 polícias e 'gendarmes' (força militar), dos quais 8.000 ficaram em Paris e na sua área metropolitana.

Este ano, os distúrbios voltaram a concentrar-se nos Campos Elísios, a avenida mais famosa e prestigiada de Paris, mas também se registaram problemas perto do Parque dos Príncipes, o estádio do PSG, e na Praça da República.

Cerca de 150 pessoas tentaram invadir o estádio do PSG e registou-se também uma tentativa de ataque a uma esquadra da polícia no 8.º Bairro, onde se situa a Avenida dos Campos Elísios.

Em vídeos divulgados por vários meios de comunicação social é possível ver-se adeptos a atirarem dispositivos pirotécnicos contra a polícia. Noutros vídeos, também captados em Paris, veem-se carros, um camião e contentores em chamas.

O PSG, onde jogam vários portugueses, entre os quais João Neves e Vitinha, venceu hoje o Arsenal, em Budapeste, por 4-3 nos penáltis, depois da igualdade 1-1 no prolongamento.

A Câmara Municipal de Paris espera quase 100 mil pessoas na cidade, na tarde de hoje, para as comemorações do segundo título consecutivo da equipa na Liga dos Campeões.

A receção no Palácio do Eliseu, sede da Presidência da República Francesa, será um dos pontos altos das comemorações, que este ano decorrerão na zona do Campo de Marte, em torno da Torre Eiffel.

"O Paris Saint-Germain atingiu o auge do futebol europeu, tornando-se no único clube francês a vencer esta competição duas vezes consecutivas. Esta vitória premeia o esforço e o talento de todos os jogadores, bem como o trabalho da equipa técnica liderada por Luis Enrique", lê-se num comunicado divulgado pela Presidência francesa, no qual se especifica que o encontro entre Macron e a equipa acontecerá às 18:00 locais (17:00 em Lisboa).