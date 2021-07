Faltam três obras da Lei de Meios na Ribeira Brava

Com a conclusão do reservatório da Ameixieira, um investimento desta remodelação foi de cerca de 1,5 milhões euros, totalmente financiado ao abrigo da Lei de Meios, ficam a faltar três obras deste programa que criada pelo Governo socialista de José Sócrates para fazer face aos prejuízos avaliados em 1.080 milhões de euros provocados pelo temporal de 20 de Fevereiro de 2010 que assolou a Madeira, considerado um dos mais graves nos últimos dois séculos no arquipélago.

“Ficam a faltar a segunda fase da Tabua que lançamos e temos uma boa notícia que foi aberto o concurso para a segunda fase do emissário [da ETAR] da Tabua”, afirmou o presidente do Governo Regional, acrescentando que a empreitada da regularização e canalização da foz da ribeira, na freguesia sede do município entra neste lote de obras, no entanto o governante disse que estão previstas outras empreitadas mas fora deste pacote que foram asseguradas através de um volume de verbas na casa dos 740 milhões de euros, tendo a Madeira beneficiado ainda de uma ajuda de 265 milhões de euros da União Europeia, através do Fundo de Coesão, 250 milhões de euros de um empréstimo junto do Banco Europeu de Investimentos (BEI) e 25 milhões de euros de verbas do PIDDAC para a reconstrução.

A tragédia causou mais de quatro dezenas de mortos, seis desaparecidos, 250 feridos e 600 desalojados e danificou centenas de habitações.

A Lei de Meios aprovada na Assembleia da República fixou um pacote financeiro de 740 milhões de euros

Este investimento irá beneficiar cerca de 500 habitantes da freguesia da Serra se Água.