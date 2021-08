Saiba onde vão estar posicionados os radares da PSP em Agosto na Madeira

A Polícia de Segurança Pública já divulgou na sua página de Facebook os sítios onde vai fazer fiscalizações com radar neste mês de Agosto.

Saiba onde se vão realizar estas operações de controlo de velocidade que ocorrem no âmbito do programa ‘Quem me avisa…’.

Radares:

03/Ago/21 13H00 VR 1 - Gaula - Santa Cruz

10/Ago/21 07H00 ER 104 Rocha Alta - Ribeira Brava

10/Ago/21 14H00 Estrada Monumental - Funchal

12/Ago/21 08H00 Rua da Ribeira de João Gomes - Funchal

13/Ago/21 08H00 Caminho de Santa Quitéria - Funchal

16/Ago/21 14H00 Av. Sá Carneiro - Funchal

18/Ago/21 13H00 VE 3 Túnel do Doutor - Calheta

25/Ago/21 14H00 VE - Machico