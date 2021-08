Jan Solans foi campeão do mundo de juniores em 2019 com um Ford Fiesta rali 4. Este ano participa no RVM ao volante de um Citroen C3 R5.

Já Paulo Caldeira, concorrente n.º 23, com um Citroën C3 R5, ambiciona bater tempos de anos anteriores, contabilizando já 4 anos de participação.

João Silva, que estreia um novo carro no rali regional, admite sentir ansiedade em relação ao desconhecimento da viatura.