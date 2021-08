Incêndio deixa carro destruído no Funchal, veja o vídeo

Um carro de marca ‘Smart’ foi esta manhã consumido por um incêndio na zona da Ajuda, no Funchal.

Ao que tudo indica as chamas tiveram origem na zona do motor e deixaram o automóvel totalmente destruído.

O condutor e único ocupante da viatura não sofreu ferimentos nem necessitou receber assistência hospitalar.

No local estiveram os Bombeiros Sapadores do Funchal, com oito elementos, uma viatura de combate a incêndios e uma ambulância.

Os bombeiros extinguiram as chamas e procederam à limpeza da via que se encontrava com gasóleo.

A Polícia de Segurança Pública tomou conta da ocorrência.