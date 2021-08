O vice-presidente do Governo Regional dos Açores destacou, esta manhã, na abertura da Casa dos Açores na Madeira, a importância de fazer ouvir a "voz autonómica" nas instâncias nacionais e europeias. Na ocasião lembrou a cooperação há muito existente entre os dois arquipélagos. Um trabalho que não está concluído.

"É através dos pequenos passos que se conseguem os grandes objectivos", disse Miguel Albuquerque, lembrando as lutas dos povos insulares e o trabalho conjunto para assegurar as legítimas reivindicações ao nível do governo central e da União Europeia.

O governante madeirense voltou a criticar o Estado Português que volta a não assegurar o princípio da continuidade territorial e disse que "a discriminação dos povos insulares não será tolerada".