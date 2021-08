Miguel Albuquerque atento ao trabalho da Força Aérea na Região

O presidente do Governo Regional, Miguel Albuquerque, recebeu esta sexta-feira, em audiência na Quinta Vigia, o novo Comandante do Aeródromo de Manobra Número 3, o tenente-coronel João Gomes.

No encontro foram abordados assuntos relativos à missão do referido aeródromo e ao trabalho quotidiano da Força Aérea na Região Autónoma da Madeira.

A cerimónia de tomada de posse do novo comandante ocorreu no passado dia 29 de Julho, no Centro Cultural e de Congressos do Porto Santo, com a presença do Chefe do Estado-Maior da Força Aérea, General Joaquim Borrego.