Chega critica entrega de cabazes alimentares em Machico

Magna da Costa, candidata à Câmara Municipal de Machico pelo CHEGA, considera "vergonhosa", a entrega do que diz serem "míseros cabazes" por parte da autarquia. E acusa o executivo municipal de "descaradamente os exibir na sua página oficial".

Para o Chega "são acções que não dão qualquer dignidade às 76 famílias que recebem estes produtos e bens alimentares em cabazes", já que para a candidata "se numa média de 76 famílias existirem dois elementos no agregado familiar, estamos perante 152 pessoas que têm que sobreviver com este 'saquinho'".

Por isso, Magna da Costa quer saber quanto custa um cabaz e pergunta ainda: "É desta forma que o actual executivo socialista gasta o Orçamento Anual para a aquisição destes 'saquinhos' que diz custar 36 mil euros anuais e que abrangem cerca de 1000 pessoas?"



A candidata refere que o compromisso do Chega "vai mais além do que a crítica, é o de respeito e o direito à dignidade humana da população do Concelho de Machico". E que se for eleita vai criar um cartão de consumo: "Protocolado com os vários supermercados de Machico, no valor que poderá variar dos 50€ aos 100€ mensais, distribuídos e alargados a todas as situações sociais, tendo em conta o número e composição do agregado familiar, após uma análise técnica, das condições sócio-económicas das familias. Esta solução, visará um gasto de aproximadamente 200 mil euros anuais, mas que ajudará muito mais as famílias, que comparativamente, é o mesmo valor que é gasto numa vereda/caminho, onde não existe qualquer benefício no mesmo, excepto, aos próprios ou dos seus círculos privados".