Governo Regional atento a vulnerabilidades dos idosos no consumo

O fortalecimento e garantia do respeito pelos direitos dos consumidores mais vulneráveis, nomeadamente dos idosos tem sido um dos objectivos do Governo Regional. Esta foi uma das garantias dadas esta tarde pela Secretária Regional de Inclusão Social e Cidadania, Augusta Aguiar, na sessão de abertura da apresentação do 'Ciclo de Encontros COMsumo – A Proteção do Consumidor Vulnerável – Atuais Desafios', que teve lugar na Casa Museu Frederico de Freitas, hoje, data em que se comemora também o Dia Mundial dos Avós.

"O Governo Regional tem estado atento às eventuais vulnerabilidades dos idosos, no que concerne ao consumo, dando continuidade às políticas e às regras que asseguram um nível muito elevado de protecção dos consumidores e reforçam os seus direitos", referiu a governante, acrescentando que "o executivo madeirense tem estado empenhado no fortalecimento e na garantia do respeito pelos direitos dos consumidores vulneráveis, como o direito à informação, por forma a estes tomarem decisões livres e esclarecidas, pois a informação é, sem dúvida, o instrumento mais eficaz perante ameaças que possam surgir". Augusta Aguiar disse, ainda, que, neste Dia Mundial dos Avós, a melhor forma de homenagear os nossos Avós é reconhecer que estes têm "direitos inalienáveis, também enquanto consumidores".

O ciclo de encontros hoje apresentado envolverá acções de sensibilização e conferências, permitindo uma abordagem concertada e dinâmica sobre a temática em apreço, pretendendo constituir "um importante impulso para uma maior sensibilização da comunidade em geral para a importância da literacia, na prevenção e resolução de conflitos e, consequentemente, para o efetivo respeito pelos direitos dos consumidores, em geral, e dos consumidores mais vulneráveis, em particular", evidenciou ainda.