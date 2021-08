Seis rádios unidas levam Rali a toda a Região

O Rali Vinho Madeira terá cobertura total em seis rádios privadas da Região que se unem num projecto sem precedentes com o intuito de levar aos diversos auditórios que servem todas as emoções da mítica prova, quer na vertente competitiva, como na dimensão social.

As rádios Calheta (98.8FM, 102.7FM, 104.3FM e 107.1 FM), Porto Moniz (102.9FM), Praia (91.6 FM), Santana (92.5 FM e 105.5 FM), São Vicente (89.2FM e 99.2FM) e TSF (100FM) terão uma emissão em simultâneo, em três momentos distintos. Ao todo, serão seis rádios e treze frequências.

Amanhã, à boleia do Qualifying e do Shakedown, há reportagem em directo desde o Parque Desportivo de Água de Pena entre as 10 horas e 13h30.

Na sexta-feira, 6 de Agosto, será dada cobertura total entre as 9 horas e as 20h30, enquanto no sábado, 7 de Agosto, as seis rádios estarão na estrada entre as 9h15 e 19 horas.

O Rali faz parte de nós, da alma madeirense que vibra com um momento de festa ímpar que contagia toda a ilha. Queríamos que tamanha dinâmica fosse transposta para as rádios privadas de modo que, em qualquer lado, fosse possível seguir um entusiasmo que não se resume à competição. Limitamo-nos a lançar um desafio plural que honra a identidade e marca de cada projecto radiofónico e que foi prontamente aceite por todas as administrações e direcções que connosco se comprometem a uma parceria inovadora posta ao serviço de quem nos ouve na Região e no Mundo. Cumpre-se um sonho comum, porventura pouco provável, numa era em que a pandemia nos tornou mais próximos e solidários. Juntamos vontades em nome de um bem maior, a informação, e unimos esforços para que a rádio de palavra seja nestes três dias uma notável mais-valia. Estamos aí para as curvas, até porque as rectas são poucas! Ricardo Miguel Oliveira, director da TSF e rádio Praia

Leia mais na edição impressa desta quarta-feira.