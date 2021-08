Pedro Meireles e Mário Castro tiveram uma saída de estrada já perto do final da sessão de testes, ao que tudo indica consequência de uma falha nos travões no Volkswagen Polo R5 GTI, de acordo com notícia avançada pela RTP-Madeira.

Piloto e co-piloto estão bem fisicamente e sairam pelo próprio pé, adianta ainda a televisão madeirense. O carro ficou alguns metros abaixo do nível da estrada.