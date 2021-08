Verificações para o Rali Vinho da Madeira são esta tarde

Decorrem na tarde desta quarta-feira as verificações para o Rali Vinho da Madeira 2021. As verificações administrativas terão lugar na Praça CR7, entre as 18 horas e as 21 horas, enquanto as verificações técnicas iniciais e selagem de turbos e caixas têm como palco o Pontão Norte do Porto do Funchal, com um horário de começo às 18h15 e término às 21h30.

Estes procedimentos costumam juntar muito público, pelo que a organização do Rali Vinho Madeira pede “tal como para o restante programa da prova”, um “comportamento responsável e o respeito das regras sanitárias.”