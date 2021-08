Porto Moniz disponibiliza à população aulas de inglês gratuitas

Abriram ontem as inscrições para as aulas gratuitas de línguas estrangeiras, nomeadamente de Inglês – Iniciação, destinadas a toda a população do Município de Porto Moniz.

Esta é a segunda edição do programa municipal ‘Integra +’, que visa o incremento das competências linguísticas, mas também de âmbito cultural e social, numa interacção entre os munícipes do Porto Moniz.

Esta segunda fase do programa pretende contribuir para a eficiente integração dos munícipes no mercado laboral, com especial enfoque nos postos de trabalho cujas funções se relacionam de forma directa ou indirecta com a actividade turística, de importância significativa no concelho.

Há três requisitos necessários para a inscrição nas aulas de línguas estrangeiras do ‘Integra +’, nomeadamente possuir residência no concelho, ter idade compreendida entre os 18 e os 64 anos de idade, e não se encontrar inscrito em nenhum estabelecimento de ensino. A formação terá uma carga horária total de 36 horas, distribuídas por blocos de 4 horas semanais.

O presidente da CM de Porto Moniz, Emanuel Câmara, refere que a autarquia tem notado, em contactos com os empresários locais, que existe alguma dificuldade na contratação de pessoas com domínio de línguas estrangeiras, razão pela qual a Câmara procurou disponibilizar, gratuitamente, mais esta componente formativa integrada no programa municipal ‘Integra +’.

Este é mais um apoio não apenas aos nossos munícipes, mas sobretudo às empresas do nosso concelho, contribuindo para que, depois desta formação, disponham de funcionários com competências linguísticas básicas e essenciais para o atendimento dos seus clientes. Emanuel Câmara, presidente da CM Porto Moniz



O autarca releva, ainda, que a formação das pessoas influencia, aos mais variados níveis, o desenvolvimento do concelho, e pode definir também a qualidade do destino Porto Moniz, numa época em que se nota uma ascendente retoma do turismo na Região, em geral, e naquele concelho da Costa Norte, em particular.

Emanuel Câmara termina com um apelo aos empresários locais: “Motivem os vossos funcionários, facilitem os horários de trabalho para que os vossos colaboradores possam frequentar esta importante formação, e façam-nos entender, sobretudo, que o crescimento profissional e a realização pessoal também passam, em grande parte, pela formação pessoal e profissional”.