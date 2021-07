"Muitos jovens casais escolhem a freguesia de São Martinho para viver"

"O crescimento populacional da freguesia de São Martinho era algo expectável", admite Duarte Caldeira Ferreira, presidente daquela Junta de Freguesia em declarações ao DIÁRIO/TSF Madeira, no seguimento da divulgação dos resultados preliminares dos Censos 2021.

De acordo com os dados, em 2021, a freguesia com mais população na Região Autónoma da Madeira é São Martinho, com um total de 26.985 residentes, ou seja, um aumento de 1,91% relativamente aos Censos anteriores (26.480).

São Martinho é a freguesia com mais população Dados divulgados esta manhã na conferência de imprensa de apresentação dos resultados dos Censos 2021

O presidente da junta sublinha que este fenómeno "já se notava isso nas zonas de expansão da cidade, onde muitos jovens casais escolhem esta freguesia para viver".

Duarte Caldeira Ferreira dá ainda conta de algumas discrepâncias entre os Censos e os dados do recenseamento eleitoral.

"Se compararmos com os dados do recenseamento eleitoral, São Martinho desde 2013 (ou seja em 8 anos) cresceu cerca de 1.600 eleitores, enquanto em 10 anos de Censos crescemos cerca de 500 residentes", obesrva, acrescentando que esta disparidade é explicada com o recenseamento dos emigrantes, nomeadamente da Venezuela.

Destaca ainda o crescimento ao nível da construção de novas habitações, uma tendência que "deverá continuar nos próximos anos".

Verifica-se ainda um número elevado de de alojamentos vagos em São Martinho, que o presidente da junta atribui aos já referidos emigrantes, alojamento local e/ou apartamentos de férias comprados por estrangeitros.