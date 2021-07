Tome nota da agenda desta sexta-feira, 23 de Julho

Saiba que acontecimentos marcam a agenda regional desta quarta-feira, 20 de Julho

Às 9 horas, o grupo parlamentar do PSD Madeira realiza jornadas Locais na estrada Monumental, no Funchal;

Às 9h45, o Representante da República para a Região Autónoma da Madeira, Ireneu Cabral Barreto recebe, no Palácio de São Lourenço, o Ministro da Administração Interna, Eduardo Cabrita;

Das 10 às 15 horas, a Casey's Dance Studio leva a cena o conto dançado, 'A Rainha das Cores', no Centro de Congressos da Madeira;

Às 10h30, visita de Eduardo Cabrita para comemorações do 12.º Aniversário do Comando Territorial da GNR na Madeira (inauguração do sistema da GNR de Controlo e Vigilância da costa);



Às 11 horas, o JPP entrega as listas às autárquicas 2021 no tribunal de Santa Cruz;

Às 11h30, o PCP realiza, na sala de imprensa da ALRAM, uma conferência para apresentar o Balanço do trabalho parlamentar;

Às 12 horas, o presidente da Câmara Municipal do Funchal, Miguel Silva Gouveia, apresenta, nos Paços do Concelho do Funchal, o Plano Municipal de Juventude;

Às 12 horas, o Grupo Sousa celebra um novo protocolo com o Banco Alimentar da Madeira na sede do Banco Alimentar da Madeira (Funchal);

Às 16 horas, o Partido Socialista visita o Canil do Vasco Gil, em Santo António, no Funchal, no âmbito do roteiro ‘Fazer Diferente’;

Às 16h30, a Escola Superior de Enfermagem, S. José Cluny, procede à entrega de diplomas aos estudantes do Curso de Licenciatura em Enfermagem e do Curso Técnico Superior Profissional em Gerontologia e Cuidados de Longa Duração. A cerimónia terá lugar no Auditório Florence Nightingale e conta com a presença do Secretário Regional da Saúde e Protecção Civil, Pedro Ramos, e do Presidente da Ordem dos Enfermeiros (Secção Regional), Nuno Neves;

Às 18h30, a candidatura 'Funchal Sempre à Frente' apresenta, a equipa candidata à Junta de Freguesia de São Gonçalo, liderada por Tiago Freitas, no Miradouro das Neves. Pedro Calado, cabeça-de-lista à Câmara Municipal do Funchal, estará presente;

Às 19h30, apresentação das propostas finais da 2.ª Edição do Banco de Ideias com o Tema 'Como tornar o seu concelho mais sustentável e inclusivo', no Museu da Imprensa, com a presença do Secretário Regional da Educação, Jorge Carvalho, e vice-presidente do Governo Regional, Pedro Calado;

Às 19h30, o CDS-PP apresenta a candidatura de Amílcar Figueira, candidato à Câmara Municipal de Câmara de Lobos, nos Jardins do Ilhéu;

Às 20 horas, a Semana da Juventude de Câmara de Lobos encerra com o concerto do projecto musical regional Men On the Couch, no Museu da Imprensa;

Às 21 horas, a Associação de Bandas Filarmónicas da RAM e a Banda Militar da Zona Militar da Madeira promovem, uma actividade de formação intensiva para instrumentistas das bandas filarmónicas, denominada 'Assimetrias Musicais – III Edição', na Unidade de Apoio do Comando Militar da Madeira;

Às 21h45, Cinema Italiano 'A Mulher e Marido', no âmbito das Comemoração dos 520 Anos do Concelho da Ponta do Sol, no Jardim da Loja do Munícipe;