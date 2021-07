Tome nota da agenda desta quarta-feira, 21 de Julho

Saiba que acontecimentos marcam a agenda regional desta quarta-feira, 20 de Julho

- Às 9 horas, a Assembleia Legislativa da Madeira recebe a reunião plenária;

- Às 9h30, há greve geral dos trabalhadores da MEO O / Altice na Madeira na Avenida Zarco;

- Às 9h30, o secretário regional do Turismo e Cultura, Eduardo Jesus, preside a cerimónia de entrega do certificado 'Madeira Safe to Discover' à Agência de Viagens Euromar;

- Às 11 horas, a Associação Portuguesa de Deficientes - Delegação da Região Autónoma da Madeira procede à entrega de material ortopédico;

- Às 12 horas, o presidente do Governo Regional, Miguel Albuquerque, visita uma unidade de alojamento local, denominada 'Apartamentos Coração da Madeira', localizada no Curral das Freiras;

- Às 12 horas, a CDU realiza uma iniciativa política sobre a falta de água de rega, a acontecer no sítio da lombada, na Freguesia de Santa Cruz;

- Às 15 horas, é apresentada a 2.ª edição de 'Clássicos na Magnólia', na Quinta Magnólia, com a presença do vice-presidente do Governo Regional, Pedro Calado, e do secretário regional de Turismo e Cultura, Eduardo Jesus;

- Às 17 horas, o 'recreios de cri(ação) 2021' promove uma exposição no Centro de Juventude da Calheta;

- Às 18 horas, abertura da exposição 'Rostos do Grupo de Folclore de Ponta do Sol - 40 anos' seguido da apresentação do 3.º Livro da colecção FOLCLORE - Ponta do Sol, no Centro Cultural John dos Passos, com a presença do secretário regional do Turismo e Cultura e do presidente da Câmara Municipal da Ponta do Sol;

- Às 18h30, a Comissão Organizadora do Rali Vinho da Madeira apresenta os pilotos inscritos na edição 2021 do RVM;

- Às 19h15, o grupo Orfeão Madeirense promove um concerto na Igreja do Carmo;

- Às 21 horas, o Teatro Municipal Baltazar Dias acolhe o espectáculo 'Maria, a Mãe' de Elmano Sancho;