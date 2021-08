Brasil regista 1.209 mortes e 32.316 infecções em 24 horas

O Brasil registou 1.209 mortes e 32.316 novos casos de covid-19 nas últimas 24 horas, segundo os dados publicados hoje no boletim do Ministério da Saúde do país.

No total, o gigante sul-americano já registou 558.432 mortes e 19.985.817 casos positivos de coronavírus desde que a pandemia chegou ao país em fevereiro do ano passado.

O estado de São Paulo mantém a liderança absoluta em número de mortes e casos no Brasil, com um total de 139.464 óbitos e 4.073.622 notificações de casos da doença.

Em relação às mortes, no segundo lugar surge o Rio de Janeiro (59.487), seguido por Minas Gerais (50.639), Paraná (35.417) e Rio Grande do Sul (33.415).

Já em números totais de casos, o segundo lugar é ocupado por Minas Gerais (1.975.715), seguido pelo Paraná (1.386.437), Rio Grande do Sul (1.371.426) e Bahia (1.195.507).

O Brasil é a segunda nação em número de mortes na pandemia, atrás dos Estados Unidos e a terceira em número de infeções, depois dos Estados Unidos novamente e da Índia.

No entanto, desde o final de junho os números de mortes e casos estão a cair e a média semanal de mortes hoje é de 942, bem longe da marca registada em 12 de abril, quando a média de óbitos era de 3.124 vítimas.

As infeções também caíram registando uma média de 33.821 notificações positivas semanalmente, menos da metade da média de 23 de junho, quando foram notificados 77.328 casos em média por semana.

Segundo especialistas, a queda nos números se deve ao fortalecimento da campanha de imunização. O Brasil já vacinou 48% de sua população de cerca de 210 milhões de habitantes com a primeira dose de vacinas e cerca de 20% com o ciclo completo em duas doses.

A pandemia de covid-19 provocou pelo menos 4.234.618 mortos em todo o mundo, entre mais de 198,8 milhões de casos de infeção pelo novo coronavírus, segundo o balanço mais recente da agência France-Presse.

A doença respiratória é provocada pelo coronavírus SARS-CoV-2, detetado no final de 2019 em Wuhan, cidade do centro da China, e atualmente com variantes identificadas em países como o Reino Unido, Índia, África do Sul, Brasil e Peru.